POSTE ITALIANE: AD ANAGNI UNO SPECIALE ANNULLO E UNA CARTOLINA DEDICATA IN OCCASIONE DEL 725° ANIVERSARIO PRIMO GIUBILEO DELLA STORIA 1300 – 2025

– In occasione del 725° Anniversario del Primo Giubileo della Storia”, una delle molteplici iniziative organizzate dal comune di Anagni, nota come la Città dei Papi, che accompagneranno il Giubileo 2025, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo figurato e una cartolina dedicata.

L’evento dal titolo “Anagni. Dove tutto ebbe inizio. La città dei Papi apre le porte del Giubileo della Speranza”, sarà dedicato alla bolla papale “Antiquorum habet fida relatio”, con cui Papa Bonifacio VIII inaugurò il Primo Giubileo della Storia nel 1300. Questo evento segnerà l’inizio di un Anno Giubilare con un calendario ricco di appuntamenti che proseguiranno per tutto il 2025.

Nell’ambito della manifestazione, in programma sabato 22 febbraio, presso il servizio temporaneo di Poste Italiane allestito nella Sala della Ragione nel Comune di Anagni, in via Vittorio Emanuele, con orario dalle 10 alle 16, saranno disponibili lo speciale annullo e la cartolina filatelica. I cittadini e gli appassionati interessati potranno dunque timbrare con l’annullo, oltre alla cartolina dedicata, anche tutte le corrispondenze presentate.

Saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici: folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

L’annullo filatelico, dopo l’evento, sarà depositato presso lo Sportello filatelico di Frosinone Centro in Piazza della Libertà, per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei 60 giorni successivi dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale e nel resto del mondo. Trascorsi i termini sarà depositato presso il Museo Storico PT del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Roma.

Presso lo stand temporaneo di Poste Italiane, inoltre, sarà possibile timbrare le corrispondenze anche con il particolare bollo realizzato da Poste Italiane e dedicato al Giubileo 2025.

Il timbro figurato è comunque già disponibile nella sede di Via Ascenzi a Viterbo, nell’ufficio postale con sportello filatelico di Tarquinia, in via Tarconte, e in tutti gli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.