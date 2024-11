Poste Italiane, ad Anagni e Fiuggi disponibili due annulli speciali e una cartolina filetica per il G7

In occasione della riunione dei Ministri degli Esteri del G7, che si svolgerà ad Anagni e Fiuggi nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 novembre, Poste Italiane realizzerà due annulli speciali e una cartolina filatelica.

Per chi desidera un ricordo della manifestazione, negli uffici postali di Fiuggi Fonte in largo Antonio Castelli 1 e di Anagni in via del Peschiera 7, sarà possibile lunedì 25 novembre dalle ore 14 alle 19.05, timbrare con gli annulli, oltre alla cartolina dedicata, tutte le corrispondenze presentate.

In entrambe le sedi saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici come folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane – Frosinone centro/ Sportello filatelico Piazza Libertà 9 – 03100 Frosinone (tel. 0775 210726).

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

COMUNICATO STAMPA