POSTE ITALIANE: A MSGC UNO SPECIALE ANNULLO E CARTOLINE PER INAUGURAZIONE BUSTO RELIQUARIO DI SAN TOMMASO D’AQUINO

Nell’ambito delle iniziative per celebrare l’800° anniversario della nascita di San Tommaso D’Aquino, domani venerdì 7 marzo a Monte San Giovanni Campano verrà inaugurato il Busto Reliquiario dedicato al Santo.

Per l’occasione, su richiesta della Parrocchia Santa Maria della Valle, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo e due cartoline filateliche dedicate disponibili presso il servizio temporaneo allestito presso il Castello Ducale, in via Corte, 3. Lo stand Filatelico sarà aperto al pubblico dalle ore 10.30 alle 16.30 per consentire agli appassionati e a coloro che vorranno conservare un ricordo della giornata di timbrare con l’annullo, oltre alle cartoline dedicate, tutte le corrispondenze presentate.

Saranno, inoltre, disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici: folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane – Frosinone Centro/ Sportello filatelico Piazza della Libertà, 9, – 03100 Frosinone (tel. 0775. 210726).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https:/filatelia.poste.it