POSTE ITALIANE: A FROSINONE UNO SPECIALE ANNULLO E UN FOLDER FILATELICO DEDICATI AL 47° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE BOCCADAMO

Il timbro speciale e il folder disponibili nell’ufficio postale in piazza della Libertà e presso la sede della Boccadamo

Poste Italiane, in occasione del 47° Anniversario della Fondazione dell’azienda Boccadamo Gioielli in programma domenica 27 luglio a Frosinone, parteciperà con uno speciale annullo e un folder filatelico dedicati.

All’evento interverranno autorità politiche e religiose del territorio, ospiti speciali del mondo del cinema, del teatro e dello sport.

Boccadamo opera da anni e con successo nel panorama orafo-argentiero nazionale e internazionale. La storia della Boccadamo inizia nei primi anni Ottanta con la produzione di gioielli con pietre dure e semipreziose. La svolta si ha nel 1998 con l’apertura del distretto produttivo di Frosinone. Da subito l’azienda si fa notare per la produzione di gioielli in argento dall’impeccabile qualità e con una particolare attenzione ai dettagli.

Il timbro figurato e il folder, contenente un foglietto erinnofilo e una cartolina e inserito in una busta personalizzata, saranno disponibili, per chi desidera un ricordo della manifestazione, alle ore 09.30 alle 11.30, presso l’ufficio postale con sportello Filatelico di Frosinone Centro, in piazza della Libertà, 9.

Dalle ore 17.30 l’annullo e il prodotto filatelico saranno a disposizione anche presso la sede della Boccadamo, in via delle Industrie, 26, dove sarà presentato anche il folder realizzato per l’occasione.

Il timbro figurato, dopo l’evento, sarà depositato presso lo sportello filatelico di Frosinone, in Piazza Libertà, per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei 60 giorni successivi dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale e nel resto del mondo.

Trascorsi i termini sarà depositato presso il Museo Storico PT del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Roma.