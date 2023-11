Poste Italiane, a Frosinone un webinar dedicato all’evoluzione del settore assicurativo

Anche in provincia di Frosinone tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Mercoledì 8 novembre si svolgerà la sessione dal titolo “Insurtech: innovazione e tecnologia nel settore assicurativo”. Andrea Pezzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Poste Assicura, illustrerà le interessanti evoluzioni in atto nel comparto.

L’accesso ai servizi assicurativi attraverso piattaforme digitali si sta diffondendo a ritmi interessanti, l’implementazione tecnologica consente di ottimizzare i processi e anticipare i rischi, migliorando sia l’efficienza operativa sia l’esperienza del cliente, con naturale ripercussione positiva anche su costi gestionali e premi. Questo rende l’assicurazione accessibile ad un pubblico più vasto di utenti, aspetto di particolare rilevanza in un panorama sotto assicurato come quello italiano, dove l’attenzione alla prevenzione e copertura assicurativa sono ancora lontane dalla media europea.

Il termine Insurtech nasce dall’unione di insurance e technology, e identifica l’innovazione del settore assicurativo in tutte le sue fasi di processo, dalla sottoscrizione di una polizza fino alla liquidazione del sinistro. L’insurtech si avvale di tutte le più avanzate tecnologie per offrire prodotti sempre più vicini alle reali esigenze degli utenti: AI, blockchain, IOT, big data analytics e API consentono di incrociare e analizzare i dati, far emergere rischi inattesi, lavorare sulla prevenzione e strutturare prodotti personalizzati e modulabili.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 17:00, sarà possibile https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html e presentare in diretta le domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

COMUNICATO STAMPA