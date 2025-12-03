Poste Italiane, a Frosinone i webinar di educazione finanziaria anche in modalità LIS

Proseguono anche nel mese di dicembre i webinar di Poste Italiane rivolti ai cittadini di Frosinone, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per una consapevole pianificazione finanziaria.

Si inizia giovedì 4 dicembre con due sessioni: alle ore 10 sulla tematica “I conti di casa” e alle ore 16 sulla tematica “La gestione del credito” (con sottotitoli e interprete LIS).

Nel corso dei webinar saranno forniti suggerimenti utili su come gestire al meglio il bilancio familiare e su come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “Videopillole” con tre collane (base, intermedia ed evoluta) utili per orientarsi tra le possibili soluzioni finanziarie, assicurative e previdenziali e per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita personali e familiari.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.