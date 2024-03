Poste Italiane – A Frosinone e provincia webinar di educazione finanziaria con focus sulla gestione del credito e la protezione

Gli incontri, completamente gratuiti, sono previsti domani martedì 12 e giovedì 14 marzo e si svolgeranno in due sessioni con inizio alle 10.00 e alle 16.30Nelle sessioni pomeridiane sarà possibile seguire il webinar pomeridiano con la traduzione simultanea dei contenuti verbali a cura di un interprete della lingua dei segni (LIS) Continuano nel mese di marzo gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane sul tema dell’Educazione Finanziaria. Per i cittadini di Frosinone e provincia sono previsti per domani martedì 12 e per giovedì 14 marzo due doppi appuntamenti, uno con inizio alle 10.00 e l’altro alle 16.30, dal titolo “La gestione del credito” e “La protezione”. L’obbiettivo degli incontri, completamente gratuiti, è quello di condividere con i partecipanti utili suggerimenti su come realizzare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento e come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita.Gli eventi previsti alle 16:30, in linea con l’approccio inclusivo di Poste Italiane, saranno fruibili anche attraverso un interprete che tradurrà in simultanea i contenuti verbali mediante la Lingua Italiana dei Segni.Per partecipare basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.Navigando all’interno del sito dedicato all’educazione finanziaria, inoltre sono disponibili, molteplici contenuti multimediali e testuali fruibili da tutti, come ad esempio, le “Guide ai momenti della vita” che orientano e incentivano a riflettere per prevenire e gestire situazioni possibili e probabili come, ad esempio: lo studio dei figli, l’acquisto o la ristrutturazione di una casa, la vita in pensione.L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

