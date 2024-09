Poste Italiane, a Frosinone e provincia riprendono i webinar gratuiti

Quattro gli appuntamenti nella prossima settimana: martedì 17 con “I conti di casa” e “La gestione del credito”, giovedì 19 settembre con “La protezione” e “La previdenza”

Riprendono nel mese di settembre, anche per i cittadini di Frosinone e provincia, gli appuntamenti gratuiti in modalità webinar di Poste Italiane sul tema dell’Educazione Finanziaria.

L’obbiettivo dell’iniziativa è quello di divulgare e diffondere la cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale al fine di compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

Quattro gli appuntamenti per la prossima settimana: nella giornata di martedì 17 settembre si parte con “I conti di casa”, inizio alle ore 10, e nel pomeriggio dalle ore 16.30 con “La gestione del credito”.

In entrambe le occasioni i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio il bilancio familiare e come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Nella giornata di giovedì 19 settembre gli appuntamenti inizieranno sempre alle ore 10 e alle 16.30 e tratteranno rispettivamente di “Protezione” e “Previdenza” attraverso utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale.

Per partecipare basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it scegliere la tematica di interesse e registrarsi.

Navigando all’interno del sito dedicato all’educazione finanziaria, inoltre sono disponibili, molteplici contenuti multimediali e testuali fruibili da tutti, come ad esempio, la collana di podcast dedicata ai giovani dal titolo “Generazione EF”, che racconta, in modo semplice e senza tecnicismi, le tematiche principali di una corretta pianificazione finanziaria.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

COMUNICATO STAMPA