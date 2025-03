POSTE ITALIANE: A FROSINONE E PROVINCIA LA CARTOLINA DEDICATA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale.

In provincia di Frosinone la speciale cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Frosinone centro (Piazza della Libertà, 9), Alatri, Anagni, Cassino e Ferentino oltre che online su poste.it.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario.

La cartolina dedicata alla Giornata Internazionale della Donna sarà disponibile anche negli Spazio Filatelia del territorio nazionale (Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona) dove da domani mercoledì 5 e fino a lunedì 10 marzo sarà possibile timbrarla con il bollo tondo con datario centrato mobile.

