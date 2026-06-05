Poste Italiane: a Frosinone città un ultraottantenne su dieci utilizza la nuova App “P”

Nell’intera provincia sono circa 2.500 i residenti over 80 che usano la app “P”.

Sul podio dei comuni più “smart” anche Isola del Liri e Cassino.Numeri da record nel Lazio: è la regione con il maggior numero di residenti oltre gli 80 anni che usufruisce di “P”, il punto unico di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del Gruppo

A Frosinone anche gli ultraottantenni sono “smart”.

Nel capoluogo di provincia un cittadino over 80 su dieci utilizza l’app “P”, il punto unico di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi di Poste Italiane.

Sono oltre 360, infatti, i residenti a Frosinone di ottant’anni o più che hanno già scaricato l’applicazione sul proprio cellulare o dispositivo portatile: il dato numerico assoluto più alto della provincia, che diventa ancor più significativo se si considera che nel solo capoluogo risiedono anche 650 ultranovantenni e oltre 20 centenari. Seguono Cassino (con 221 utenti over 80), Sora (134), Ferentino (110), Isola del Liri (102) e Ceccano (100).

In termini percentuali, usufruisce dell’app di Poste Italiane circa l’11% della popolazione ultraottantenni della città di Frosinone: tra i comuni citati, il capoluogo condivide il podio con Isola del Liri (9,34%) e Cassino (9,27%).

Nel complesso, nella provincia di Frosinone sono circa 2.500 gli utenti over 80 dell’app “P”. Un dato che contribuisce a rendere il Lazio la regione d’Italia con il maggior numero di utilizzatori ultraottantenni: più di 45mila su tutto il territorio. Si aggiudica il secondo posto la Lombardia (oltre 40mila utenti con ottant’anni o più) e il terzo la Campania (circa 34mila).

Tra i molteplici servizi della nuova app “P”, prima applicazione italiana per numero di utenti (oltre 16 milioni), la possibilità di prenotare il proprio turno all’ufficio postale, utilizzare la funzione “Mappe” per cercare l’ufficio postale o l’ATM Postamat più vicino o più comodo, individuare i Punto Poste, i Punto Lis e i locker per ritirare o fare il reso di un pacco.

Dalla app “P” si possono anche seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza e basta un tocco sullo smartphone per fare ricariche e ordinare bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte agli Atm Postamat, domiciliare le bollette e pagare bollettini, bolli auto e moto, amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio e molti altri servizi, senza aver bisogno di recarsi in ufficio postale.

Il sempre più diffuso utilizzo della app “P” va di pari passo con la crescente attenzione, da parte di Poste Italiane, verso lo sviluppo di conoscenze e competenze digitali tra i cittadini, in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Tra le numerose iniziative, Poste Italiane ha intrapreso da anni il progetto di Educazione digitale che si propone di fornire agli utenti, anche over 80, conoscenze e strumenti utili a comprendere e utilizzare le innovazioni tecnologiche e digitali. A questo scopo, l’azienda offre webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, tra cui podcast, giochi, infografiche, videopillole e videopodcast tradotti in LIS.