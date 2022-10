Poste Italiane: A Fiuggi disponibile l’annullo dedicato al 60° anniversario del Cantagiro

In occasione del 60° Anniversario del Cantagiro, in programma a Fiuggi da ieri sabato 8 ottobre, Poste Italiane ha attivato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “60° Cantagiro – Un Festival per chi ha la musica nel cuore 1962 – 2022”, richiesto da “Il Cantagiro” Edizioni Musicali.Nello stesso giorno dalle ore 15 alle 19 è stato possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito nel Teatro Comunale Piazza Trento e Trieste, a Fiuggi.Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane Sportello filatelico – Via della Peschiera, 7 – 03012 Anagni (FR) (tel. 0775 735022). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

comunicato stampa