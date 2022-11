Servizio di recapito sempre più “smart” a Cassino. Sono infatti entrati in funzione in questi giorni 30 nuovi smartphone in dotazione ai portalettere del Centro di Distribuzione di Piazza Alcide De Gasperi, a Cassino.Si tratta di moderni dispositivi, con dimensioni più contenute rispetto ai precedenti, in grado di semplificare e velocizzare le attività dei portalettere, sia quelle relative alle lavorazioni interne sia quelle legate alle operazioni di consegna.

