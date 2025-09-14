Poste Italiane,  “La protezione”, “La previdenza”, “Il risparmio e gli Investimenti”, “Il passaggio generazionale” quattro nuovi webinar

In modalità webinar e completamente gratuiti, sono previsti martedì 16 e giovedì 18 settembre con inizio alle 10 e alle 16.30.

Sarà possibile seguire gli appuntamenti pomeridiani con la traduzione simultanea dei contenuti verbali a cura di un interprete della lingua dei segni (LIS).

“La protezione”, “La previdenza”, “Il risparmio e gli Investimenti”, “Il passaggio generazionale”. Sono i temi che verranno affrontati martedì 16 settembre e giovedì 18 settembre, nel corso dei nuovi appuntamenti online di educazione finanziaria, completamente gratuiti e rivolti a tutti i cittadini della Ciociaria, organizzati da Poste Italiane e previsti per le 10.00 e le 16.30.

Nella prima giornata saranno forniti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale. Nel corso della seconda giornata verranno prese in esame indicazioni utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”. Gli appuntamenti saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi al link https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.

All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, una serie di sette podcast dal titolo “Generazione EF – Giovani”, che racconta, attraverso le voci dei protagonisti delle storie, in modo semplice e senza troppi tecnicismi, le tematiche principali di una corretta pianificazione finanziaria.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.