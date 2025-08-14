Posta Fibreno – UNA PASSEGGIATA NELLA STORIA. Alla scoperta della Valle di Comino tra storia, natura e leggende

Posta Fibreno (FR) – Domenica 17 agosto 2025-0re 8:00.Siamo giunti al sesto appuntamento di “Una Passeggiata nella Storia”, l’iniziativa promossa dal CAI – Sezione di Gallinaro e da Librìza e, con il contributo del Festival delle Storie e del GAL Verla, che sta riscuotendo crescente interesse e partecipazione.

Ogni mese ci ritroviamo per camminare insieme, non solo tra i sentieri e i borghi della Valle di Comino, ma anche tra le pagine vive della sua storia. Ogni appuntamento è un viaggio che unisce l’escursionismo alla narrazione, la natura alla memoria, in una formula originale dove il territorio si racconta attraverso chi lo vive e chi lo ha vissuto.

Durante le passeggiate, non ci limitiamo a osservare: ascoltiamo storie, incontriamo personaggi storici e leggendari, riscopriamo luoghi dimenticati o poco noti, guardandoli con occhi nuovi. Le guide locali, esperti conoscitori delle tradizioni e delle vicende del territorio, sono affiancate da giovani narratori che animano il percorso con racconti e ricostruzioni evocative. ricostruzioni suggestive.

Dopo aver toccato Pescosolido, Campoli Appennino, Alvito, Vicalvi e Gallinaro, è ora il momento di scoprire le meraviglie di Posta Fibreno, con le acque limpide del suo lago e un’ atmosfera sospesa nel tempo.

A guidarci sarà il Professor Benedetto Ricci, figura autorevole nel panorama storico e culturale del territorio, mentre la voce narrante sarà quella del giovane Vittorio Paparo, che saprà coinvolgere la nostra immaginazione con il suo stile vivace e appassionato.

“Una Passeggiata nella Storia” è molto più di un’escursione:

è un gesto d’amore per il territorio,

un’esperienza condivisa che valorizza i piccoli borghi,

stimola la curiosità e crea comunità.

È turismo lento, sostenibile e responsabile.

È camminare insieme, per non dimenticare.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

Un sentito ringraziamento a:

• Il Comune di Posta Fibreno

• Jennifer Simeone per il supporto e la grafica degli eventi

• Provincia Creativa,

• Il Consigliere Provinciale Luigi Vacana

• Ciociaria Turismo

• Antonio Vano, guida ambientale e preziosa presenza sul campo

Una passeggiata, mille storie. Un territorio che si racconta, passo dopo passo.

Contatti 3295812111