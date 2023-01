Posta Fibreno, si è spento Ruggiero Colella

Questa mattina alle ore 6.00 presso la propria abitazione in via Camminate 4, in Posta Fibreno è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, Ruggiero Colella, di anni 76. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, le nuore, i nipoti, il fratello ed i parenti tutti. I funerali si svolgeranno mercoledi 4 gennaio 2023 alle ore 15.00 presso la Chiesa S.S. Giovanni Battista ed Evangelista in Casalvieri.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.



