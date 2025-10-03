Posta Fibreno, si è spenta Antonia Ferri

La comunità di Posta Fibreno piange la scomparsa di Antonia Ferri, in Carbone, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari il 3 ottobre 2025, all’età di 77 anni, presso l’Ospedale Civile di Sora.

Donna stimata e benvoluta, Antonia lascia un vuoto profondo non solo tra i familiari, ma anche tra i tanti che nel corso della sua vita hanno avuto modo di apprezzarne la bontà d’animo, la dedizione alla famiglia e la discrezione con cui ha vissuto.

I funerali si terranno sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Posta Fibreno. La famiglia ha espresso la volontà di ricordare la cara Antonia con gesti di bene, invitando amici e conoscenti a preferire opere caritative ai fiori.

La camera mortuaria sarà accessibile dalle ore 8:30 alle 18:00 per quanti vorranno rivolgerle un ultimo saluto.

La redazione di Liritv esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Ferri–Carbone, unendosi al dolore dei parenti e di quanti hanno amato Antonia.

