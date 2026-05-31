Posta Fibreno, pulmino con scout esce di strada: diversi feriti, uno in condizioni più serie

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi in località San Venditto, nel territorio di Posta Fibreno, dove un pulmino con a bordo un gruppo di scout è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il veicolo avrebbe improvvisamente perso il controllo lungo un tratto caratterizzato da una ripida discesa, terminando la propria corsa all’interno di un terreno privato dopo aver abbattuto una recinzione. Sul mezzo viaggiavano una decina di giovani provenienti dal capoluogo, per la maggior parte maggiorenni.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai passeggeri. Alcuni ragazzi hanno riportato contusioni e ferite di lieve entità e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Più delicata, invece, la situazione di una giovane che si trovava nei pressi del conducente al momento dell’incidente e che avrebbe riportato conseguenze più significative.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nelle verifiche necessarie a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di un possibile malfunzionamento dell’impianto frenante del mezzo. In tale circostanza, il conducente avrebbe tentato una manovra d’emergenza dirigendo il veicolo verso un’area laterale, scelta che potrebbe aver contribuito a limitare conseguenze ben più gravi.

Le cause dell’incidente restano comunque in fase di accertamento e saranno gli esiti delle indagini tecniche a stabilire con precisione cosa sia avvenuto.

Foto Soraweb