Posta Fibreno: Nasce un’intesa per le prossime elezioni comunali

Un gruppo di cittadini, provenienti da diverse esperienze politiche e dalla società civile, ha raggiunto un’intesa per il rilancio e la rinascita di un Paese oramai da troppo tempo trascurato ed abbandonato da una classe politica del tutto inadeguata a gestire persino l’ordinaria attività amministrativa. Negli ultimi anni infatti, il Sindaco di Posta Fibreno si è limitato soltanto a perseguire (invano) le personali ambizioni politiche disinteressandosi completamente dei bisogni e delle esigenze della collettività.

Il Prof. Sante Mele e l’Avv. Antonio Lecce, hanno ritenuto di superare le diversità per ritrovarsi in un progetto che li unisce e li accomuna, nella prospettiva di spezzare le catene dell’ignavia che hanno paralizzato l’Ente comunale ed ostacolato ogni forma di sviluppo facendogli perdere quelle peculiarità che in passato ha sempre avuto quale Paese dell’accoglienza, della tranquillità e del benessere immerso nell’incanto del verde e delle acque cristalline; idillio avvolgente per turisti ed abitanti del luogo.

L’intesa, frutto di un processo di dialogo e di collaborazione, vuole riconsegnare a Posta Fibreno il primato in ambito provinciale. Appare necessario dunque mettere fine alla stagione del lassismo, della stagnazione e dell’emarginazione politica che traspare evidente anche nell’incuria generale in cui versa l’intero territorio ed in modo particolare il nostro meraviglioso Lago che necessita di interventi di valorizzazione e di promozione attraverso politiche attive finalizzate alla tutela delle specie autoctone, al rilancio del turismo, al miglioramento delle infrastrutture stradali e sportive.

Affiora inoltre la necessità di preservare le tradizioni sociali e soprattutto religiose, coinvolgendo i giovani con servizio generoso a rispettare e tramandare con cura le loro radici, ispirati dalla ricchezza delle loro stesse riflessioni, ripristinando così quell’orgoglio che ha sempre caratterizzato i cittadini postesi.

È arrivato quindi il momento di dare discontinuità ad un lungo corso di gestione amministrativa caratterizzatasi anche per l’assenza di un’opposizione consiliare ovvero per la falsa presenza “di un’opposizione politica interna” tale per cui il Sindaco unitamente all’amministrazione si sono rivelati incapaci di leggere la realtà ed i segni del cambiamento, peraltro da tempo auspicati ed attesi dalla cittadinanza. Pertanto, occorre ridare dignità ad un Paese di rara bellezza ed offrire ai cittadini servizi necessari per uno sviluppo socio-economico dell’intero territorio.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la costituenda coalizione capeggiata dal Prof. Sante Mele e composta da esponenti di comprovata esperienza politico-amministrativa, potrà contare sul fattivo sostegno e vicinanza di autorevoli rappresentanti dell’Unione Europea, del Governo, della Regione e della Provincia che hanno manifestato la loro piena e incondizionata disponibilità a sostenere fattivamente le istanze della coalizione, per offrire a Posta Fibreno un rinnovato impulso ed una nuova veste mediante l’erogazione di finanziamenti funzionali alla realizzazione di infrastrutture e all’adeguamento di quelle già esistenti. La recente approvazione del Piano di Assetto della Riserva Naturale rappresenta un’opportuna conferma della concludente sinergia politica che questa nuova compagine ha avviato con gli Enti sovracomunali. Ricordiamo che l’atteso documento dimenticato per anni della Giunta Zingaretti è stato portato all’adozione grazie all’interessamento del Presidente Rocca e dei nuovi rappresentanti regionali, opportunamente sollecitati, dando in questo modo al Paese uno strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo urbanistico, commerciale e turistico.

Con questo spirito e determinazione la nuova coalizione si presenterà alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Posta Fibreno.

COMUNICATO STAMPA