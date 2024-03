Posta Fibreno, Mele e l’Avv. Lecce: “Proficuo confronto con alcuni amministratori della Regione Lazio”

Il Candidato alla carica di Sindaco di Posta Fibreno, professor Sante Mele e l’avv. Antonio Lecce commissario del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia hanno avviato un proficuo confronto con alcuni amministratori della Regione Lazio. Sono stati inizialmente ricevuti dai Consiglieri Daniele Maura, Alessia Savo ed Edy Palazzi e, successivamente dall’Assessore regionale all’inclusione sociale e servizi alla persona, Massimiliano Maselli. Un momento di grande impatto amministrativo, commentano Mele e Lecce che è servito a gettare le basi per l’attuazione di una serie di progettualità in vari settori finalizzate a rendere il Paese una delle principali attrattive della Provincia di Frosinone, grazie anche alla presenza di un’area naturale protetta con un lago di straordinaria bellezza ed un’isola galleggiante citata anche da Plinio il Vecchio. Ringraziamo i nostri interlocutori, aggiungono Mele e Lecce perché hanno mostrato particolare attenzione, vicinanza e, soprattutto sensibilità alle problematiche di un Paese che negli ultimi anni ha subito un evidente fase di regressione. I Consiglieri regionali si sono quindi resi disponibili a dare discontinuità all’attuale corso di gestione amministrativa confermando un pieno ed incondizionato impegno a sostenere fattivamente le istanze della coalizione attraverso politiche di programmazione e di sviluppo del territorio mediante l’erogazione di finanziamenti per migliorare le infrastrutture stradali e l’annosa problematica dei parcheggi lungo le rive del lago. Inoltre, sono state pianificate importanti iniziative per il rilancio della Riserva Naturale “Lago di Posta Fibreno” gestita dalla Regione Lazio per valorizzarla ancor più attraverso una migliore fruizione dei sentieri esistenti, la riapertura del sentiero “Dolina La Prece” che collega il lago con il centro storico chiuso oramai da quasi 5 anni e la realizzazione di nuovi percorsi pedonali pianificando eventi che possano dare spazio a chi ama la natura, la vita sana, il contatto con la flora e la fauna, un binomio che esiste grazie alla conformazione del lago e dell’ampia area verde che lo circonda. Una particolare attenzione è stata riservata anche al centro storico, del tutto dimenticato dall’attuale amministrazione, con un belvedere mozzafiato a cui bisogna ridare il giusto decoro attraverso interventi di riqualificazione da un punto di vista sia urbanistico che turistico. Con tali intenti, la delegazione ha già in programma un incontro con il Presidente Francesco Rocca e con alcuni parlamentari presso la Camera dei Deputati.

