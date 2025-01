Posta Fibreno – la Regione Lazio finanzia la progettazione di un nuovo Piano regolatore: la soddisfazione del sindaco Pantano

La Regione Lazio ha finanziato la progettazione di un nuovo Piano regolatore per Posta Fibreno. Grande soddisfazione da parte di tutta l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Adamo Pantano che vede accolta la propria richiesta di finanziamento. Il Consigliere delegato all’Urbanistica Vincenzo Lecce: “Questo importante finanziamento di ben 83.300 € ci consentirà di riscrivere il Piano Regolatore di Posta Fibreno, adeguandolo alle più recenti normative oltre che alle nuove esigenze del territorio, coniugando la vocazione turistica del paese con la tutela del nostro straordinario patrimonio ambientale. Obbiettivi principali del nuovo piano saranno: armonizzare tutte le zone del territorio, favorire la nascita di nuove attività oltre che tutelare i centri abitati e la loro residenzialità. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo all’encomiabile lavoro messo quotidianamente in campo dell’Assessore Ciacciarelli, fatto di continuo ascolto dei cittadini, oltre che delle loro Amministrazioni Comunali, con la straordinaria capacità di tramutare il tutto in azioni concrete a favore della comunità”.

