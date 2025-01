Posta Fibreno, importante Consiglio Comunale

È stata convocata una importante seduta del Consiglio Comunale di Posta Fibreno per discutere e deliberare in merito alla proposta di Legge Regionale del Lazio concernente: “disposizioni per il riordino delle Aree Naturali Protette” (deliberazione della Giunta Regionale n.6 del 9 gennaio 2025, recante il numero 186 del 10 gennaio 2025). Il Consiglio Comunale si riunirà lunedì 20, con inizio alle ore 19.00, presso la sala conferenze ubicata nella sede della Riserva Naturale Regionale “Lago di Posta Fibreno” sita in Contrada Carpello.

La proposta di legge, così come redatta, vedrebbe accorpare la Riserva Naturale Regionale di Posta Fibreno con il Parco dei Monti Simbruini, determinando la fine della gestione dell’importante area naturale Postese da parte del Comune di Posta Fibreno.

Il Presidente del Consiglio Comunale Lucio Ferri ha dichiarato: “ho accolto la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte del Sindaco e di tutti i Consiglieri Comunali, convocando la seduta presso la sede della Riserva Naturale per sottolineare quanto tutta la cittadinanza sia integrata con la gestione dell’area Naturale, così come concepita con saggezza e lungimiranza dagli Amministratori Postesi dei primi anni 80 del secolo scorso”.

COMUNICATO STAMPA