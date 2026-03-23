Posta Fibreno: gita al lago con la droga, due giovani denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti

Continua incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sora, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. In particolare, nei giorni scorsi i militari della Stazione di Alvito, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino due giovani poco più che ventenni, residenti nel sorano, gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita a seguito di una verifica effettuata durante un posto di controllo nel comune di Posta Fibreno. In particolare la pattuglia stava effettuando la perlustrazione nella zona del lago, e nello specifico un posto di controllo programmato per la presenza, nella giornata festiva, di numerosi avventori e turisti e finalizzato ad individuare eventuali malintenzionati proprio per garantire a tutti di poter fruire le bellezze del luogo. Durante l’attività è sopraggiunta l’auto con a bordo i due ragazzi e che è stata fermata. Dai primi controlli i Carabinieri, che hanno notato l’atteggiamento sospetto dei due ragazzi, li hanno individuati come soggetti noti, uno dei due in particolare, proprio per situazioni precedenti sempre nell’ambito degli stupefacenti.

Ciò ha spinto gli operanti ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione personale e veicolare ha confermato i sospetti permettendo di rinvenire e sequestrare complessivamente più di 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello intriso di tracce di stupefacente e la somma in contanti di 245 euro, ritenuta probabile provento dell’attività illecita. Le operazioni sono state poi estese anche ai domicili dei fermati dove, nei confronti di uno dei due giovani ha dato esito positivo, consentendo di rinvenire ulteriore materiale idoneo al confezionamento delle dosi, confermando così il quadro indiziario. Tutto il materiale rinvenuto, la droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

L’intervento conferma la massima attenzione delle Stazioni e di tutti i reparti della Compagnia Carabinieri di Sora così come della Procura della Repubblica di Cassino, competente per gran parte del territorio, nel contrastare lo spaccio di droghe, un fenomeno che colpisce in maniera più feroce le fasce più giovani della popolazione, e l’importanza del capillare presidio del territorio.