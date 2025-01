“Posso parlare un attimo?”, il messaggio-truffa di WhatsApp: cosa si rischia e come comportarsi

«Salve, posso parlare un attimo?». Se avete ricevuto questo messaggio su WhatsApp da un numero straniero, sappiate che è una truffa. Sono tantissimi gli utenti che hanno segnalato il tentativo di frode. Solitamente, il messaggio arriva da numeri che hanno il +1 davanti. In questo caso, niente panico. Ma c’è una procedura da rispettare per evitare di essere truffati.La tecnica della truffa è presto detta: con il messaggio esca si cerca di carpire dati sensibili da chi lo riceve, provando a fare leva sul fatto che non si conosce chi c’è dall’altra parte.L’obiettivo dei malintenzionati è chiedere informazioni personali o proporre di partecipare ad attività compromettenti, come il money muling, provando a trasformare i malcapitati in “complici” (di riciclaggio) a loro insaputa, convincendoli a ricevere denaro sui loro conti e di girarle ad altri. L’importante, in questo caso, è non rispondere, evitando di chiamare questi numeri o di fornire codici.La prima cosa da fare è bloccare il numero dal quale si è ricevuto il messaggio e impedirgli di mandare altri messaggi. Inoltre, segnalare lo spam, così che la truffa non si diffonda ad altri numeri. (LEGGO)

Correlati