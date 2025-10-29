Possesso di stupefacenti e detenzione illegale di armi: una persona denunciata

Una donna degli Altipiani di Arcinazzo, stanca dei maltrattamenti e degli abusi subiti da parte dell’ex convivente, qualche giorno fa decide di denunciarlo. Dopo aver informato l’A.G. competente, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Trevi nel Lazio hanno dato seguito ad una perquisizione delegata nei confronti dell’uomo. In casa sono stati trovati vari DVD dai contenuti pedo – pornografici, sequestrati Hard Disk, Personal Computer, nonché varie armi illecitamente detenute, più di 50 gr di marijuana suddivisa in dosi pronte per essere messe in commercio, vari semi di canapa indiana e oltre 30.000,00 euro in banconote di vario taglio, sicuramente provento di attività illecite.L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’A.G. competente e il materiale informatico sequestrato è stato depositato presso il Tribunale di Frosinone che ne verificherà i contenuti. È obbligo rilevare che l’indagato, è allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

