Possesso di stupefacenti e detenzione illegale di armi: una persona denunciata

admin
Possesso di stupefacenti e detenzione illegale di armi
Share on Tumblr

Una donna degli Altipiani di Arcinazzo, stanca dei maltrattamenti e degli abusi subiti da parte dell’ex convivente, qualche giorno fa decide di denunciarlo. Dopo aver informato l’A.G. competente, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Trevi nel Lazio hanno dato seguito ad una perquisizione delegata nei confronti dell’uomo. In casa sono stati trovati vari DVD dai contenuti pedo – pornografici, sequestrati Hard Disk, Personal Computer, nonché varie armi illecitamente detenute, più di 50 gr di marijuana suddivisa in dosi pronte per essere messe in commercio, vari semi di canapa indiana e oltre 30.000,00 euro in banconote di vario taglio, sicuramente provento di attività illecite.L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’A.G. competente e il materiale informatico sequestrato è stato depositato presso il Tribunale di Frosinone che ne verificherà i contenuti. È obbligo rilevare che l’indagato, è  allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *