Positivo al Covid lascia l’ospedale, torna a casa e si suicida

Un quarantenne è morto la scorsa notte all’ospedale Molinette di Torino dove era stato trasportato d’urgenza dopo essersi sparato sul balcone di casa. A quando si apprende, l’uomo, che era ricoverato in un reparto Covid di un altro ospedale cittadino, ieri sera è riuscito ad allontanarsi dal nosocomio e a raggiungere casa, dove si è sparato in testa. Subito soccorso, è stato trasportato in gravissime condizioni alle Molinette dove è deceduto poco dopo il ricovero.Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti che stanno compiendo gli accertamenti del caso per fare piena luce sull’accaduto.

Fonte Leggo foto web