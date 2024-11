PORTO DI TERRACINA, ASSESSORE CIACCIARELLI: «DALLA REGIONE LAZIO 400MILA EURO PER IL DRAGAGGIO»

La Regione Lazio, grazie al coordinamento con il Comune di Terracina e all’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, ha stanziato 400mila euro per il dragaggio del porto. Il fenomeno, ormai divenuto patologico a causa di una crescita progressiva negli ultimi anni, ha determinato una significativa limitazione dell’ordinaria fruizione del porto. Ciò ha provocato ingenti danni economici per l’intera città di Terracina, che storicamente basa la propria economia sulla filiera legata al mare, sia nel settore ittico che in quello turistico.

«Già nei mesi scorsi, la Regione Lazio aveva erogato un primo finanziamento a favore del Comune di Terracina, per la realizzazione dello studio di fattibilità, finalizzato alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per la risoluzione dei problemi di manutenzione del fondale, soggetto a insabbiamento. Grazie a questo ulteriore stanziamento di 400mila euro, garantiamo al Comune le risorse necessarie per avviare le dovute opere di dragaggio», ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«La nostra volontà è quella di fare di Terracina uno dei principali porti del Lazio», ha concluso l’assessore Ciacciarelli.