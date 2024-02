Porte aperte all’Alberghiero di Ceccano lunedì 5 febbraio

Ultimi giorni per le iscrizioni nelle scuole e l’Istituto Alberghiero di Ceccano, lunedì 5 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00, apre ancora una volta le porte ad alunni e famiglie per presentare non solo la propria offerta formativa ricca ed articolata, ma soprattutto le nuove Cucine 4.0, la Masterclass ed ancora l’Aula immersiva e il Laboratorio multidisciplinare che sono andati ad arricchire i numerosi spazi laboratoriali interamente rinnovati come il laboratorio di pasticceria ed i bar. Nuove sfide si aprono per il prossimo anno scolastico per far sì che conoscenze e competenze siano sempre più coniugate nella filosofia del sapere e del saper fare, perché solo così gli alunni saranno pronti ad affrontare in maniera serena e consapevole le sfide del futuro.

comunicato stampa