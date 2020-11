Porta la moglie in campagna e la uccide, poi torna a casa e chiama i carabinieri

Ha ucciso la moglie con alcuni colpi di pistola e si è costituito ai carabinieri. È accaduto nel Casertano, a Cancello Scalo, frazione di San Felice a Cancello.Dalle prime indagini compiute dai carabinieri di Maddaloni, è emerso che l’uomo, Michele Marotta, 34 anni, avrebbe condotto la moglie Maria Tedesco, di poco più giovane, presso un’area di campagna dove l’ha uccisa con colpi d’arma da fuoco, per poi lasciarla sul posto.Marotta è poi tornato nella sua abitazione, a San Felice a Cancello, ed ha chiamato i carabinieri, dicendo di aver ucciso la moglie in seguito ad una lite: i militari sono andati a casa, hanno raccolto la sua confessione e lo hanno arrestato, per poi recarsi sul luogo del delitto, dove hanno rinvenuto il corpo della donna. Sul posto sarebbe stata ritrovata anche la pistola usata.

Foto e fonte leggo.it