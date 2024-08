Porta il telefono in assistenza, ma i tecnici spendono 87mila euro col suo conto corrente: «Comprata anche una Bmw»

Una donna porta il suo smartphone in assistenza e si ritrova il conto svuotato di 87mila euro. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine per frode contro quattro persone, tra cui due tecnici informatici. Sarebbero loro i responsabili della sparizione del denaro, in parte utilizzato per l’anticipo sull’acquisto di una Bmw X6, oltre ad altri acquisti online.L’indagine è partita dopo la denuncia della donna. I quattro devono rispondere delle accuse di frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico e ricettazione. In particolare, riporta il Corriere del Mezzogiorno, uno di loro è accusato di aver posto in essere «più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, intervenendo senza diritto sui dati esistenti all’interno del sistema informatico di Banca Intesa (…) dopo aver rilevato fraudolentemente dal predetto cellulare i codici di accesso dall’account personale della persona offesa». fonte leggo.it – foto repertorio

