Porretta: “Iniziativa a sostegno del SS. Trintà col Vicepresidente della Commissione Sanità della Camera”

Nell’ampia gamma delle iniziative da noi intraprese nel corso degli anni, spiccano senz’altro quelle a difesa della sanità pubblica, in particolare dell’ospedale SS. Trinità di Sora, e del fondamentale diritto alla salute dei cittadini. In continuità con questa impostazione, abbiamo organizzato per il 7 luglio 2023 un’importante iniziativa a Sora con la partecipazione del Vicepresidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati, On. Luciano Ciocchetti. Alle ore 17,00 è prevista un prima tappa su Corso Volsci, per un breve saluto agli associati della Pro Loco di Sora, quale storica associazione impegnata nella tutela delle tradizioni locali. A seguire, alle ore 18,00, condurremo il Vicepresidente ad una visita presso l’Ospedale SS. Trinità, allo scopo di evidenziare l’importanza della struttura per l’intero territorio, anche oltre i confini provinciali e regionali, e la necessità di dotarla di tutto quanto occorra alla sua massima funzionalità.

Comunicato stampa a firma di Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

