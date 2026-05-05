Pontone, nuova stagione: Ciacciarelli elogia il pilota

“ Con grande soddisfazione ho preso parte alla conferenza stampa dí presentazione della nuova stagione sportiva del pilota e nostro cittadino Armando Pontone.

Armando Pontone, grazie alla sua grande passione per il mondo delle due ruote, è riuscito, seppur giovanissimo, ad arrivare a livelli di fama nazionale ed europea, divenendo un motivo di orgoglio e di prestigio per l’intera nostra comunità e per tutto il Lazio meridionale.

Nel corso di questi anni, infatti, il nome della nostra città è stato ben evidenziato in molteplici occasioni di cui si è reso protagonista Armando Pontone, dalla R1 Cup al trofeo nazionale supersport 600, solo per citarne alcune.

La presenza di professionisti del mondo dello sport nel nostro territorio, come Armando Pontone, costituisce un motivo di orgoglio e di lustro, per tale ragione ritengo indispensabile partecipare ad eventi come questo, esprimendo tutta la mia vicinanza e sostegno istituzionale.

Complimenti ad Armando Pontone e grazie al Presidente della Banca popolare del Cassinate Vincenzo Formisano e a tutti gli sponsor per il loro mai mancato sostegno.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.