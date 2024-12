Pontina, morto un 53enne dopo un incidente tra due auto: tre persone ferite ricoverate al Sant’Eugenio di Roma

Nuovo incidente mortale sulla via Pontina, a perdere la vita un uomo di 53 anni. Diversi i feriti. Intervento della Polizia Locale di Roma Capitale, con le pattuglie del XII Gruppo Monteverde, poco prima dell’una di questa notte sulla via Pontina, al km 21,00 direzione Latina, per un incidente che ha visto coinvolte due vetture: una Bmw 120 e una Fiat Punto, il cui conducente, un 53enne italiano, è morto sul posto. A bordo della BMW tre persone, due donne e un uomo, dai 28 ai 32 anni, tutti italiani e ricoverati all’ospedale Sant’ Eugenio, non risulterebbero in gravi condizioni. Richiesti test alcolemici e tossicologici di rito per le persone coinvolte. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. FONTE LEGGO.IT

Correlati