Pontecorvo verso le amministrative, Nadia Belli annuncia la ricandidatura: “Coerenza e politica concreta al fianco di Giuliano Di Prete”

Pontecorvo entra nel vivo della fase che precede le elezioni amministrative e cominciano a delinearsi con maggiore chiarezza gli schieramenti in campo. La consigliera comunale di minoranza Nadia Belli ha annunciato ufficialmente la propria ricandidatura, confermando il sostegno a Giuliano Di Prete e a un progetto politico che, come sottolinea, nasce da una visione condivisa e da un metodo di lavoro fondato sulla serietà e sulla concretezza.

Una decisione maturata al termine di un confronto definito “serio e approfondito”, e che trova il suo fondamento in un principio ritenuto imprescindibile: la coerenza. «Condividiamo una visione comune, ma soprattutto un modo di fare politica serio e concreto», ha spiegato Belli, rimarcando come la scelta non sia frutto di calcoli di opportunità, ma della volontà di dare continuità a un impegno politico già riconoscibile e costruito nel tempo.

Nel suo intervento, la consigliera di minoranza ha ribadito il senso del percorso intrapreso negli anni all’interno del Consiglio comunale, rivendicando un’azione politica improntata alla trasparenza e alla chiarezza delle idee. «Ricandidarmi oggi insieme a Giuliano Di Prete significa non rinnegare nulla di quanto fatto finora – ha dichiarato – ma rafforzare quel cammino con una proposta ancora più solida e condivisa, assumendomi fino in fondo le responsabilità che ne derivano».

La discesa in campo di Nadia Belli rappresenta un segnale di continuità e di compattezza per l’area di opposizione, che punta a presentarsi agli elettori con un progetto definito e coerente, capace di tradurre l’esperienza maturata in questi anni in una proposta amministrativa credibile per il futuro della città.

Correlati