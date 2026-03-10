Pontecorvo – Unità e famiglia: il Precetto Pasquale dei Carabinieri alla Chiesa della SS. Annunziata

Si è svolta ieri, presso la Chiesa della SS. Annunziata e San Biagio Vescovo e Martire di Pontecorvo, la Santa Messa del Precetto Pasquale dei Carabinieri, un momento di raccoglimento spirituale e di condivisione che ha riunito i militari delle Compagnie di Pontecorvo e Cassino. La celebrazione è stata officiata dal Cappellano Militare Don Eugenio Campini, concelebrante con il parroco Don Maurice Njuci Zihalirwa, alla presenza dei Carabinieri in servizio e in congedo, delle rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della coordinatrice della Protezione Civile di Pontecorvo, Catia Prata, presente insieme ai volontari del gruppo comunale. Durante l’omelia, Don Eugenio Campini ha posto al centro della riflessione il valore della famiglia all’interno dell’Arma dei Carabinieri. Il cappellano ha sottolineato come l’Arma non sia soltanto un’istituzione, ma una vera e propria comunità fondata su legami di solidarietà, fiducia e sostegno reciproco. «Essere Carabiniere – ha ricordato – significa appartenere a una grande famiglia, unita non solo dal giuramento di servizio, ma anche da un profondo senso di fratellanza. In questo lavoro, spesso segnato da difficoltà e responsabilità, sapere di poter contare l’uno sull’altro rappresenta una forza fondamentale». Anche il parroco Don Maurice Njuci Zihalirwa ha condiviso pienamente le parole del Cappellano Militare, esprimendo apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri. Nel suo intervento ha sottolineato il coraggio, la dedizione e lo spirito di abnegazione con cui i militari dell’Arma operano ogni giorno a tutela della sicurezza e della serenità dei cittadini, spesso affrontando situazioni difficili con grande senso del dovere e responsabilità. Alla celebrazione hanno preso parte i militari delle Compagnie di Pontecorvo e Cassino. Per la Compagnia di Cassino era presente il Tenente Colonnello Giovanni Anastasia, a testimonianza della vicinanza e della collaborazione tra i reparti dell’Arma sul territorio. Al termine della Santa Messa, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, Maggiore Felice Egidio, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti. Un particolare pensiero di gratitudine è stato espresso nei confronti di Don Eugenio Campini per aver celebrato la liturgia e al parroco Don Maurice Njuci Zihalirwa per la sua presenza e vicinanza. Il Maggiore Felice Egidio ha inoltre ringraziato i Carabinieri delle Compagnie di Pontecorvo e Cassino che, ogni giorno, svolgono il proprio servizio con impegno, professionalità e spirito di sacrificio al servizio delle comunità. Un saluto speciale è stato rivolto anche ai rappresentanti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la cui presenza testimonia il forte e duraturo legame con i valori dell’Arma, e alla Protezione Civile di Pontecorvo guidata dalla coordinatrice Catia Prata, per il costante impegno al servizio della collettività. La cerimonia si è conclusa con l’augurio di una serena e Santa Pasqua a tutti i presenti e alle loro famiglie, nel segno dei valori di unità, servizio e solidarietà che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri