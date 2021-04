Pontecorvo, un’area fitness collegata ad una più ampia pista ciclabile.

Un’area fitness collegata ad una più ampia pista ciclabile. Un progetto ambizioso, ma perfettamente realizzabile quello redatto dall’amministrazione comunale di Pontecorvo.

In questi giorni la giunta comunale guidata dal sindaco Anselmo Rotondo ha dato l’ok al recepimento del finanziamento di 40 mila euro da parte del Parco dei Monti Aurunci per realizzare un’area fitness in piazza Giovanni Paolo II, nel Rione Pastine. Un progetto seguito dal sindaco Rotondo e dall’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Narducci.

“Il finanziamento ottenuto dal Parco dei Monti Aurunci, che ringraziamo nella persona del presidente Marco Delle Cese, costituisce il primo segmento di un importante progetto di rilancio di una zona importantissima del rione Pastine, allo stesso tempo intendiamo avviare un percorso culturale di mobilità che colleghi la parte bassa di Pontecorvo con il Parco di Monte Menola.

Esiste infatti un progetto, redatto dall’associazione Anima Family, per il quale andremo a chiedere nei prossimi giorni un importante finanziamento per realizzare una pista ciclabile che colleghi le due zone.

Ci piace sottolineare la grande e fattiva collaborazione che il Parco dei Monti Aurunci mostra al territorio. Con la realizzazione dell’area fitness la zona di piazza Giovanni Paolo II, dove spesso ci sono stati anche indecorosi atti vandalici ai danni dell’area ludica, viene definitivamente e idealmente affidata a tutti i cittadini che intendono costruire qualcosa di positivo per il territorio. Solo se tutti ci consideriamo custodi dei luoghi pubblici, questi ultimi saranno perfettamente fruibili e duraturi nel tempo”.

Lo affermano in una nota congiunta il sindaco Anselmo Rotondo e l’assessore ai lavori Pubblici Narducci.

comunicato stampa