Pontecorvo – Una giornata dedicata alla legalità e alla valorizzazione del territorio

PONTECORVO – Una giornata intensa e ricca di contenuti quella vissuta ieri dalla comunità di Pontecorvo, che ha ospitato il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, e Nicola Franco, Presidente del IV Municipio di Roma, per un incontro istituzionale dedicato alla legalità, all’identità e alla valorizzazione del territorio.

La visita si è articolata in due momenti distinti, entrambi caratterizzati da una forte partecipazione e dal coinvolgimento della cittadinanza. La mattinata si è aperta presso il II Istituto Comprensivo di Pontecorvo, dove Rampelli e Franco hanno preso parte a un’iniziativa educativa focalizzata sulla legalità, volta a rafforzare negli studenti il senso civico, la cultura delle regole e l’importanza dell’impegno sociale. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto diretto tra istituzioni e giovani, che hanno potuto ascoltare testimonianze, riflessioni ed esperienze sui valori della legalità come fondamento della vita democratica.

Il pomeriggio ha visto il prosieguo delle attività nell’Aula Consigliare, alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Annagrazia Longo e del Sindaco Anselmo Rotondo, con un momento di dialogo aperto alla cittadinanza. Al centro del confronto, temi fondamentali per il futuro del territorio: identità, senso di appartenenza, tutela della storia locale e prospettive di valorizzazione della città.Un evento che ha confermato l’importanza del dialogo tra istituzioni, scuole e comunità, sottolineando come l’impegno collettivo possa contribuire alla costruzione di una società più consapevole e partecipativa.

