Pontecorvo, un comune in salute: approvato il bilancio da 18 milioni di euro

Pontecorvo guarda al futuro con fiducia. La maggioranza compatta ha approvato il bilancio comunale, uno strumento finanziario di circa 18 milioni di euro che garantirà nuovi investimenti per la crescita del territorio.

L’approvazione è avvenuta martedì scorso, con il sostegno convinto di tutta l’amministrazione comunale. Un segnale di unità e determinazione nel portare avanti il programma di sviluppo per la città.

“L’approvazione di questo bilancio rappresenta un passo fondamentale per la realizzazione degli impegni presi durante la campagna elettorale” – ha dichiarato l’assessore al bilancio Michele Sirianni, Notaro. “Esprimo la massima soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazio il sindaco Anselmo Rotondo e tutti i colleghi della maggioranza per aver creduto in questo progetto e averlo sostenuto con convinzione”.

Il bilancio prevede importanti investimenti per migliorare servizi, infrastrutture e qualità della vita dei cittadini, consolidando la crescita economica del comune. Con queste risorse, l’amministrazione punta a dare risposte concrete alle esigenze del territorio, mantenendo fede agli impegni presi con la comunità.