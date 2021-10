Pontecorvo, truffato di 14mila euro: denunciato un 28enne

I Carabinieri della Stazione di Pontecorvo, a conclusione di attività info-investigativa, hanno identificato e denunciato, per truffa, un 28enne della provincia di Monza Brianza, già censito per reati contro il patrimonio.Le indagini, scaturite a seguito della denuncia formalizzata da un 35enne del luogo, consentivano di accertare che l’indagato, dopo aver messo in vendita biciclette e parti di ricambio delle stesse, sul social network “Telegram”, induceva la vittima ad effettuare 4 bonifici per un totale di € 14.000 su due conti correnti, che dai successivi accertamenti sono risultati intestati all’indagato. Nella circostanza, non solo non venivano consegnate le biciclette e le parti di ricambio, ma il responsabile della truffa si rendeva irreperibile.

comunicato stampa – foto archivio

