Pontecorvo, truffa online: denunciati due giovani

Nella giornata di ieri in Pontecorvo, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “truffa in concorso” due giovani, un 23enne ed un 27enne, entrambi residenti nella provincia di Taranto e già censiti per reati contro il patrimonio. I predetti, mediante la pubblicazione di un annuncio per la vendita di una play-station 5 sul profilo Instagram, inducevano la vittima, un giovane residente a Pontecorvo, a versare la somma di euro 510 su un conto corrente intestato ad uno di essi, senza mai ricevere la merce.

