Pontecorvo, truffa e sostituzione di persona: denunciato 21enne

In Pontecorvo i militari della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per i reati di truffa e sostituzione di persona, un 21enne residente a Messina, già censito per reati contro il patrimonio.Dalle indagini svolte dai militari operanti a seguito di denuncia presentata da un 68enne del luogo, è emerso che il predetto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver creato un sito internet utilizzando i riferimento societari di una ditta estranea ai fatti, pubblicizzava la vendita di pellet inducendo così la vittima a versare su un conto corrente a lui intestato la somma di euro 750 occorrenti per l’acquisto, ma una volta ricevuta la somma si rendeva irreperibile senza mai consegnare la merce.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati