Pontecorvo, truffa: denunciato 43enne

Ieri in Pontecorvo, i militari della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per il reato di “truffa” un 43enne di Napoli, già censito per reati contro il patrimonio e la persona. Le indagini svolte dai militari, scaturite da una denuncia formalizzata da un 25enne del luogo, consentivano di accertare che l’indagato, previa pubblicazione della vendita di un motore di autovettura su un sito internet, induceva la vittima ad effettuare un bonifico di euro 2.500,00 sul suo conto corrente, senza consegnare il motore, rendendosi poi irreperibile.

