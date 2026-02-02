Pontecorvo, Tribini rompe gli indugi: «Sostengo Di Prete, una scelta giusta allora e oggi»

PONTECORVO – In vista delle elezioni amministrative della primavera 2026 entra nel vivo il dibattito politico cittadino. A intervenire è la consigliera comunale di minoranza Angela Tribini, che ripercorre il proprio percorso istituzionale e chiarisce la linea dell’opposizione sulle future scelte elettorali, confermando il pieno sostegno a Giuliano Di Prete candidato sindaco.

«La mia esperienza politica nasce dall’ascolto dei cittadini – afferma Tribini – e si è consolidata negli anni attraverso un impegno costante nelle istituzioni e sul territorio, attraversando stagioni politiche diverse ma restando sempre fedele a un principio fondamentale: mettere le persone al centro dell’azione politica». Un impegno che si è tradotto in undici anni di attività come consigliere comunale di minoranza, svolti «con responsabilità, spirito critico e rispetto delle istituzioni e dei cittadini che mi hanno accordato fiducia».

Nel suo intervento la consigliera chiarisce anche il ruolo dell’opposizione: «Essere all’opposizione non significa dire no per principio, ma vigilare, controllare, proporre e dare voce a chi spesso non viene ascoltato». Tribini rivendica inoltre un approccio costruttivo: «In più occasioni abbiamo sostenuto atti utili alla città, dimostrando che l’interesse pubblico viene prima di ogni appartenenza politica». Un ruolo complesso, sottolinea, che richiede «coerenza, competenza e una presenza costante», mai venuta meno.

Ampio spazio viene dedicato al tema delle candidature. Tribini rivela di aver ricevuto, nel tempo, numerose sollecitazioni a candidarsi alla carica di sindaco: «Molti cittadini e diversi esponenti regionali e provinciali me lo hanno chiesto, e li ringrazio sinceramente per la fiducia». Tuttavia, la scelta è stata diversa e condivisa: «Circa due anni fa la minoranza, con voto unanime, ha scelto di candidare Giuliano Di Prete alla carica di sindaco. È stata una scelta giusta allora e lo è ancora oggi, perché anteporre il lavoro di squadra alle ambizioni personali è l’unico modo per costruire un’alternativa forte, fondata su competenza e visione della nostra città».

La consigliera conferma infine la volontà di proseguire il proprio impegno amministrativo all’interno dello stesso progetto politico: «Da questa visione è nato, un anno fa, un progetto della minoranza costruito con confronto, ascolto e lavoro condiviso. Un progetto solido, non improvvisato, capace di affrontare i problemi quotidiani e di indicare una prospettiva chiara per il futuro del Comune».

Da qui l’annuncio finale: «Confermo la mia candidatura a consigliere comunale al fianco di Giuliano Di Prete sindaco. Credo nelle sue capacità, nella sua autenticità e nella sua disponibilità all’ascolto. Sono queste le qualità di cui Pontecorvo ha bisogno per costruire insieme un futuro migliore per il nostro territorio».

