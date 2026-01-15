Pontecorvo, tre persone denunciate per furto.

Continua l’attività dei Carabinieri di Pontecorvo al fine di contrastare il fenomeno dei furti, specie ai danni di attività commerciali. Nel pomeriggio di ieri, i militari del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno deferito tre persone (una 24enne, un 35enne e una 33enne) di nazionalità italiana, dimoranti nel Comune di Piedimonte San Germano (FR), tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, poiché ritenuti presunti responsabili di “furto aggravato in concorso”.
I tre, in Cassino (FR), fingendosi comuni clienti, si sono introdotti all’interno di un noto supermercato presente lungo la S.R. Casilina, riuscendo ad asportare, dagli scaffali, nr. 4 (quattro) confezioni sottovuoto di prodotti ittici, per poi darsi alla fuga a bordo di autovettura in loro uso.
Le immediate ricerche, consentivano alle pattuglie esterne, di presidio sul territorio, di intercettare e bloccare, lungo la via Casilina, la vettura con a bordo i malfattori. La successiva perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire, sul mezzo, bene occultata, tutta la refurtiva che, dopo essere stata recuperata, veniva riconsegnata all’avente diritto.
Gli indagati potranno far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p. durante le successive fasi processuali.