Pontecorvo, trasporto scolastico in stallo: Di Prete raccoglie le preoccupazioni delle famiglie

DI AUGUSTO D’AMBROGIO – Il tema del trasporto scolastico continua a sollevare malumori e incertezze tra le famiglie. A pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico, il servizio degli scuolabus non è ancora partito, generando difficoltà organizzative per molti genitori.

A raccogliere le loro sollecitazioni è stato il consigliere di opposizione Giuliano Di Prete, che in una nota ufficiale ha chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale. «È doveroso e rispettoso – ha dichiarato – dare voce alle insistenti sollecitazioni e alle crescenti difficoltà manifestate da molti genitori. Ascoltare opinioni, suggerimenti e preoccupazioni è per me fondamentale, mai un disturbo».

Secondo quanto riferito da Di Prete, nei giorni scorsi si sarebbe svolta in Comune una riunione con l’azienda speciale multiservizi e altri soggetti interessati, presumibilmente per affrontare le criticità legate al trasporto scolastico e al servizio mensa. Il consigliere, tuttavia, ha precisato di voler attendere la pubblicazione degli atti e la discussione in aula per fornire informazioni più dettagliate.

Nel frattempo, l’opposizione chiede risposte puntuali:

Quando sarà ripristinato il trasporto pubblico scolastico?

Verrà garantito il servizio mensa nei tempi previsti, con il conseguente prolungamento orario?

Di Prete non ha mancato di criticare anche il metodo comunicativo della maggioranza, invitando l’amministrazione a fornire «contenuti concreti piuttosto che messaggi autocelebrativi».

L’attesa ora è per le risposte ufficiali del Comune, mentre le famiglie continuano a chiedere certezze per poter organizzare al meglio tempi e impegni lavorativi.

