Pontecorvo, torna E-State in biblioteca

La giunta comunale ha redatto il bando per la gestione del campus estivo che si svolgerà nella biblioteca Comunale “De Andrè” di via XXIV Maggio per bambini di di eta’ superiore ai 3 anni e adolescenti fino a 14 anni.

La scadenza per bando per le associazioni che intendono gestire l’evento scadrà il 29 luglio prossimo alle ore 12.

E’ stato approvato anche l’avviso per le famiglie che intendono manifestare il proprio interesse a far partecipare i propri figli alle attività che verranno approvate a seguito della presentazione dei progetti. La scadenza, in questo caso, è fissata al 31 luglio.

“La pandemia ha solo ritardato, ma non fermato il progetto ludico presso la biblioteca comunale. Un appuntamento atteso da molte famiglie che, nel periodo estivo, intendono impegnare i proprio figli per far vivere loro esperienze di socialità e di gestione del rapporto con il territorio, la cultura e le tradizioni. Invitiamo, quindi, gli interessati a prendere visione del bando sul sito del comune al seguente indirizzo: www.comunepontecorvo.fr.it”.

Lo affermano in una nota congiunta il sindaco Anselmo Rotondo e l’assessore alla pubblica istruzione Annagrazia Longo.

COMUNICATO STAMPA