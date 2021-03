Pontecorvo, tentano furto: tre malviventi abbandono l’auto e fuggono. E’ caccia all’uomo

Nella tarda serata di ieri in Pontecorvo, i militari del NORM della Compagnia, unitamente a quelli della locale Stazione e della Stazione di Aquino, su richiesta alla Centrale Operativa sono intervenuti in Contrada Traversa di quel centro ove era stata segnalata la presenza una Fiat Croma di colore blu con a bordo tre soggetti che avevano appena tentato di fare un furto in un’abitazione. I predetti, alla vista dei militari, dopo un breve inseguimento hanno abbandonato il veicolo dandosi a precipitosa fuga nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Le loro immediate ricerche si sono protratte per tutta la notte ma senza alcun esito. All’interno della macchina abbandonata è stato rinvenuto una mazza da carpentiere, un flex, dei guanti, due cappellini, un piede di porco, un cacciavite e delle radioline, occorrenti per mettere a segno dei furti, il tutto sottoposto a sequestro. Sono in corso gli accertamenti del caso per poter risalire all’identità dei tre malfattori.

COMUNICATO STAMPA

Correlati