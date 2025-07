Pontecorvo, tariffe TARI invariate: l’aumento di 6 euro deciso dal Governo

PONTECORVO – Nessun aumento sulle tariffe TARI da parte del Comune di Pontecorvo per l’anno in corso. Lo ha confermato l’amministrazione comunale durante l’ultima seduta del Consiglio, in cui sono state approvate le nuove scadenze e confermati gli importi rispetto al 2024.

Unica eccezione: un incremento di 6 euro, stabilito direttamente dal Governo centrale. Si tratta di un adeguamento nazionale che riguarda tutti i Comuni italiani e che, secondo quanto spiegato, servirà a finanziare un fondo di sostegno per le famiglie con ISEE inferiore a 9.500 euro.

«Le tariffe restano sostanzialmente invariate – ha dichiarato il Sindaco Anselmo Rotondo –. L’unico aumento, di lieve entità, è frutto di una decisione del Governo. È una misura con un evidente valore sociale, che mira ad aiutare concretamente chi si trova in difficoltà economica».

Il Presidente del Consiglio Comunale e Delegato ai Tributi, Gianni Carnevale, ha sottolineato come il mantenimento delle tariffe sia stato possibile anche grazie a una serrata attività di recupero dell’evasione fiscale avviata negli ultimi mesi.

«Abbiamo lavorato in modo costante sul fronte della lotta all’evasione – ha spiegato Carnevale – e questo ci ha permesso di non gravare ulteriormente sui cittadini rispettosi delle regole».

Durante il Consiglio, il provvedimento ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza, mentre i gruppi di opposizione si sono espressi contro. Una scelta che ha sorpreso l’amministrazione comunale.

«Si tratta di un intervento pensato per tutelare le fasce più deboli – ha commentato ancora il Sindaco –. Sono rimasto stupito nel vedere una contrarietà netta da parte delle opposizioni, proprio su una misura che ha un chiaro obiettivo sociale.