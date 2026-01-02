Pontecorvo, strade più sicure e ordinate: completata la nuova segnaletica orizzontale

PONTECORVO – Nuovo look per le strade cittadine. Dopo il recente rifacimento dell’asfalto in diverse arterie del territorio comunale, l’Amministrazione ha completato l’intervento di rinnovo della segnaletica orizzontale, un’operazione mirata a migliorare la sicurezza stradale, l’ordine e il decoro urbano.

I lavori hanno interessato in particolare il piazzale di Porta Pia, via Santa Maria di Porta e via Mura Sant’Andrea, zone strategiche per la viabilità cittadina, ora dotate di una segnaletica più chiara e visibile, a beneficio sia degli automobilisti sia dei pedoni.

A sovrintendere tutte le fasi dell’intervento è stata la Polizia Locale, coordinata dal comandante Marcello Marzilli, che ha operato seguendo le direttive del Comune e garantendo il pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale. L’obiettivo è stato quello di assicurare una segnaletica conforme agli standard vigenti, facilmente leggibile e funzionale alla corretta regolamentazione del traffico.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Anselmo Rotondo, che ha sottolineato l’importanza di interventi di questo tipo: «Si tratta di un’azione che contribuisce concretamente a migliorare la sicurezza stradale, l’ordine e il decoro urbano, a vantaggio di cittadini e visitatori. Operazioni come questa sono fondamentali non solo per la funzionalità delle strade, ma anche per l’immagine complessiva della nostra città».

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture urbane, volto a rendere Pontecorvo sempre più sicura, accogliente e curata.

