Pontecorvo, spazi all’aperto per favorire la ripresa delle attività di ristorazione e dei bar

Spazi all’aperto per favorire la ripresa delle attività di ristorazione e dei bar. La giunta comunale di Pontecorvo ha adottato una specifica delibera con la quale sono state concesse aree pubbliche, senza pagare la Tosap, nelle quali installare tavoli, sedie e aree attrezzate.

“Si tratta di una misura temporanea, avrà durata fino al 30 ottobre 2021, di carattere eccezionale visto il periodo di emergenza sanitaria in corso e viste soprattutto le disposizioni del Governo che ha imposto le consumazioni solo all’aperto.

Le attività commerciali avranno un po’ di respiro dal punto di vista economico, con questo provvedimento si dimostra nei fatti la vicinanza a tutta la categoria di bar pizzerie e ristoranti i quali hanno subito notevoli perdite non semplici da recuperare”, ha spiegato il sindaco Anselmo Rotondo.

Il progetto è stato seguito in prima persona dal delegato al commercio, Gaetano Spiridigliozzi.

“Con questa delibera – ha aggiunto proprio Spiridigliozzi- si concede in via straordinaria la possibilità di posizionare tavoli per le consumazioni all’aperto. Gli spazi occupati saranno protetti e opportunamente segnalati per far sì che la sicurezza non venga meno.

Gli interessati invieranno già da oggi la richiesta formale con allegato uno schizzo/piantina per dimostrare come sarà disposto lo spazio richiesto. Voglio ringraziare il sindaco e tutta la giunta per la vicinanza mostrata. Convinto che, la vera ripresa, ci sarà solo quando si tornerà alla normalità. Resto sempre a disposizione dei commercianti e delle attività produttive per ogni forma di collaborazione, ai quali in più occasioni ho espresso la solidarietà dell’intera amministrazione comunale per il grave momento legato all’economia”, ha concluso Spiridigliozzi.

comunicato stampa