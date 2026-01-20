Pontecorvo, sopralluogo del sindaco Rotondo al cantiere: la Casa di Comunità presto Ospedale di Comunità

Sopralluogo istituzionale, ieri mattina, del sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, presso il cantiere della struttura sanitaria cittadina, attualmente Casa di Comunità, destinata a essere trasformata in Ospedale di Comunità. La visita si è svolta come concordato con il direttore generale dell’ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere, nell’ambito di un percorso condiviso di potenziamento dei servizi sanitari sul territorio.

L’intervento rientra in una strategia più ampia di rafforzamento dell’offerta assistenziale locale, promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con l’ASL di Frosinone e con l’assessorato regionale alla Sanità. L’obiettivo è quello di dotare Pontecorvo e l’area circostante di una struttura più moderna, funzionale e capace di rispondere in maniera più efficace ai bisogni sanitari della comunità.

Nel corso del sopralluogo, il sindaco Rotondo ha ribadito l’importanza dell’opera, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale messa in campo per il miglioramento dei servizi sanitari. «Ieri mattina, come concordato con il direttore generale dell’ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere, ho effettuato un sopralluogo al cantiere in corso presso la struttura sanitaria di Pontecorvo, oggi Casa di Comunità, che sarà presto trasformata in Ospedale di Comunità», ha dichiarato il primo cittadino.

«Si tratta di un intervento – ha aggiunto Rotondo – che va a completare quanto da noi richiesto, insieme all’assessore regionale alla Sanità Massimiliano Folcarelli, all’ASL di Frosinone, con l’obiettivo di offrire maggiori servizi, ampliare le specialità sanitarie e potenziare complessivamente l’offerta assistenziale della struttura, a beneficio del territorio e della nostra comunità».

Il progetto rappresenta un passaggio significativo nel processo di rafforzamento della sanità di prossimità, confermando l’attenzione delle istituzioni locali e regionali verso una rete di servizi sempre più vicina ai cittadini e alle loro esigenze.

Correlati